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Неизвестный сообщил о минировании всех станций метро в российском городе

В Екатеринбурге неизвестный сообщил о минировании всех станций метро, взрывчатку не нашли

Фото: Zamir Usmanov / Global Look Press

В Екатеринбурге неизвестный в полночь 15 декабря сообщил о минировании всех станций метро. Об этом пишет Ura.ru.

По данным ИА «Ночные новости», на момент поступления сообщения в метрополитене российского города находились не более десяти человек вместе с сотрудниками. Сотрудники МЧС и полиции проверили все станции, эвакуировав всех людей. В результате проверки взрывчатых веществ найдено не было.

Метрополитен Екатеринбурга включает в себя одну линию с девятью станциями.

10 декабря аэропорт в Челябинске эвакуировали после сообщения о минировании. По словам пресс-секретаря авиагавани Елены Светловой, из аэропорта вывели всех сотрудников и пассажиров.

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Марина Совина
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