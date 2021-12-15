Неизвестный сообщил о минировании всех станций метро в российском городе

В Екатеринбурге неизвестный в полночь 15 декабря сообщил о минировании всех станций метро. Об этом пишет Ura.ru.

По данным ИА «Ночные новости», на момент поступления сообщения в метрополитене российского города находились не более десяти человек вместе с сотрудниками. Сотрудники МЧС и полиции проверили все станции, эвакуировав всех людей. В результате проверки взрывчатых веществ найдено не было.

Метрополитен Екатеринбурга включает в себя одну линию с девятью станциями.

10 декабря аэропорт в Челябинске эвакуировали после сообщения о минировании. По словам пресс-секретаря авиагавани Елены Светловой, из аэропорта вывели всех сотрудников и пассажиров.