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Зеленский прилетел в Брюссель на военном самолете

Президент Украины прилетел на саммит «Восточного партнерства» на самолете Минобороны

Фото: Офис Президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский прилетел в Брюссель на самолете, который он ранее передал Министерству обороны республики. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

Журналисты обратили внимание на фото, которое пресс-служба офиса украинского президента приложила к новости о его визите на саммит «Восточного партнерства». По данным издания, кадр был сделан на фоне самолета Антонов-148-100В, на котором Зеленский прилетел в Брюссель.

При этом в апреле точно такое же судно глава республики передавал украинскому военному ведомству. В СМИ отметили, что, кроме него, в авиапарке президента находились лишь два самолета — Ан-74ТК-300Д и Airbus A319-115.

Ранее украинские издания сообщали, что в ноябре Владимир Зеленский вместе с руководителем своего офиса Андреем Ермаком летал на вертолетах Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в президентскую резиденцию в Карпаты, чтобы там отметить юбилей главы администрации украинского лидера.

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Георгий Нестеров
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