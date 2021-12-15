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Россиянка побывала во Франции и назвала удивляющие иностранцев факты о русских

Россиянка узнала, что французам приятно слышать в русской речи заимствованные у них слова

Фото: Peter Casey-USA TODAY Sports / Reuters

Побывавшая во Франции отечественная туристка пообщалась с местными жителями и назвала удивляющие их факты о русских. Своими наблюдениями она поделилась в блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

Путешественница рассказала, что жителям Франции необычно и приятно слышать в русской речи заимствованные у них слова и выражения. Также они были удивлены, узнав, что среди россиян много преданных фанатов французских косметических средств и кинематографа.

Кроме того, туристка отметила, что иностранцев забавляет привычка россиян переодеваться во время поездки на поезде в более удобную одежду. «Человек берет с собой тапочки, домашнюю одежду, посуду, умывальную косметичку (...) Смотришь на всех этих попутчиков и думаешь — а ведь правда, как дома», — заявила она.

Автор добавила, что за границей не принято во время путешествий устраивать домашний уют. «В Китае на ночь в поезде человек максимум разуется, а может даже и в обуви лечь спать», — привела пример девушка.

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Вдобавок местные жители признались, что не могут понять тот факт, почему в России в «обшарпанных» зданиях с грязными разрисованными подъездами у людей хорошие квартиры с современным ремонтом. «Однажды французы вошли в подъезд старого серого дома, попали в самый ужасный на своем веку подъезд. На одном дыхании поднялись в гости к петербуржцу. А вот квартира друга оказалась необыкновенно красивой, что не скажешь о страшном доме в целом», — поделилась девушка.

Ранее в декабре эта же россиянка познакомилась с французскими пенсионерками и подслушала их разговоры о России. В первую очередь туристка узнала, что пожилые европейские женщины расхваливали русских мужчин за то, что они умеют практически все.

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Валентина Процкова
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