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Бабушка обделила приемного внука пижамой на Рождество и прослыла злом во плоти

Женщина подарила одинаковые подарки всем внукам, кроме приемного, и разочаровала юзеров

Фото: страница Spotted : Brierley Hill and local на Facebook

Жительница Англии пожаловалась на женщину, которая обделила приемного внука подарком на Рождество, и разочаровала комментаторов. Соответствующий пост появился в Facebook.

Анонимная британка опубликовала фотографию детей своей приятельницы у праздничной елки, чьи лица закрыты эмоджи в виде красного сердца. По словам автора кадра, свекровь ее подруги преподнесла всем внукам, кроме приемного, одинаковые пижамы, что видно на размещенном снимке. «У некоторых людей нет сердца!» — подписала она изображение.

Пользователи сети обругали поступок бабушки в многочисленных комментариях — она прослыла олицетворением зла. «Как можно выделять одного ребенка среди других? Это неприемлемо», «Если бы я была матерью, выгнала бы ее», «Она — воплощение зла, я не думала, что такие люди существуют», «Если она не хотела покупать пижаму, попросила бы мать ребенка подарить ее», «Бедный ребенок, как мать это позволила?», «Не представляю, как это повлияло на детскую психику», — высказывались юзеры.

В сентябре свекровь надела подвенечное платье на свадьбу и разозлила невесту. Анонимная девушка рассказала, как попросила мать жениха купить одежду согласно цветовой гамме церемонии. Женщина вернулась с подходящим нарядом, однако вскоре невеста узнала, что она тайно приобрела и другой образ — платье, похожее на подвенечное.

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Майя Пономаренко
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