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Раскрыто опасное свойство омикрон-штамма коронавируса

Ученые Гонконга раскрыли высокую скорость размножения омикрон-штамма коронавируса

Фото: Globallookpress.com

Ученые Университета Гонконга раскрыли, что омикрон-штамм SARS-CoV-2 размножается в бронхах человека в 70 раз быстрее, чем дельта-штамм и исходный, уханьский, вариант коронавируса. Это свойство может объяснить, почему новая мутация вируса легче передается между людьми, чем предыдущие. О результатах исследования сообщается в пресс-релизе университета.

В ходе экспериментов специалисты использовали легочную ткань для оценки размножения различных штаммов коронавируса, в том числе успешно изолированного омикрона. Через 24 часа после заражения омикрон реплицировался в бронхах примерно в 70 раз быстрее, чем дельта и исходный штамм SARS-CoV-2. Однако непосредственно в легочной ткани наблюдалась противоположная картина: омикрон реплицировался менее эффективно (в десять раз ниже), чем исходный вирус SARS-CoV-2, что может свидетельствовать о меньшей тяжести заболевания.

В то же время ученые отмечают, что тяжесть COVID-19 также зависит от реакции иммунной системы, которая может привести к цитокиновому шторму. Кроме того, более заразный штамм вируса может способствовать большему числу госпитализаций и смертей, даже если он менее патогенен, чем мутации до этого. Поскольку известно, что омикрон способен частично избегать иммунитета, связанного с вакцинацией или перенесенной инфекцией, все эти свойства делают новый штамм опасным в значительной степени.

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Александр Еникеев
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