Напавший на восьмилетнюю девочку педофил задержан по горячим следам

В Калуге задержан 48-летний местный житель, обвиняемый в насильственных действиях сексуального характера в отношении восьмилетней девочки. Об этом в среду, 15 декабря, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По данным следствия, мужчина пристал к девочке, когда та возвращалась из школы. Он схватил ребенка на улице и совершил в отношении нее противоправные действия. Сразу после инцидента девочка позвонила своей матери и рассказала о случившемся.

Женщина забрала дочь с места преступления на машине и поехала по направлению, в котором должен был двигаться педофил. Она успела заметить мужчину, удалявшегося в другую сторону; девочка узнала в нем нападавшего. Мать сразу позвонила в полицию и сообщила стражам порядка приметы мужчины: отличительной особенностью было то, что он был одет в длинную коричневую дубленку. Также женщина рассказала, в какую сторону идет предполагаемый преступник. Благодаря этому полицейским удалось задержать его по горячим следам.

На время предварительного следствия мужчину отправили в СИЗО.

1 декабря сообщалось, что в торговом центре Москвы задержали педофила. Он домогался до ребенка, который играл в детской комнате в бассейне с пластиковыми шариками.