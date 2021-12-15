Полиция перекрыла улицу у российского посольства в Вашингтоне

Полиция перекрыла улицу у посольства России в Вашингтоне из-за брошенного через забор подозрительного пакета. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя правоохранительных органов.

В настоящий момент полицейские не пускают никого за оцепленную территорию, чтобы выяснить, не представляет ли предмет опасности.

Ранее британские полицейские застрелили вооруженного мужчину при попытке задержания около Кенсингтонского дворца — резиденции герцога и герцогини Кембриджских принца Уильяма и Кейт Миддлтон в Лондоне.