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Полиция перекрыла улицу у российского посольства в Вашингтоне

ТАСС: полиция перекрыла улицу у посольства России в Вашингтоне из-за брошенного пакета

Фото: pixabay.com

Полиция перекрыла улицу у посольства России в Вашингтоне из-за брошенного через забор подозрительного пакета. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя правоохранительных органов.

В настоящий момент полицейские не пускают никого за оцепленную территорию, чтобы выяснить, не представляет ли предмет опасности.

Ранее британские полицейские застрелили вооруженного мужчину при попытке задержания около Кенсингтонского дворца — резиденции герцога и герцогини Кембриджских принца Уильяма и Кейт Миддлтон в Лондоне.

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Марина Совина
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