Билли Айлиш посетила шоу в юбке российского бренда

Американская поп-исполнительница Билли Айлиш появилась на публике в наряде российского бренда Red September. Фотография есть на ее странице в Instagram.

19-летняя знаменитость посетила студию комедийного шоу Saturday Night Live (SNL) в черной водолазке с крупным бантом ярко-красного цвета и плиссированной ассиметричной юбке черного цвета из осенне-зимней коллекции марки. Стоимость упомянутой вещи из шерсти составляет около 30 тысяч рублей.

Помимо этого, певица надела грубые ботинки из кожи на платформе и высоком каблуке, а также крупные красные серьги. На размещенных кадрах видно, что волосы Айлиш уложены волнами, а на лицо нанесен макияж в нюдовых оттенках.

В ноябре Леди Гага снялась в одежде российского дизайнера Юлии Калманович в рекламе собственного косметического бренда HAUS Laboratories. На видео знаменитость позирует в шерстяном комплекте марки Kalmanovich, который состоит из бежево-коричневых мини-юбки и кроп-топа. Их суммарная стоимость составляет 950 долларов (70 180 рублей).