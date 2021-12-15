Захарова заявила о саморазоблачении бывшего главы офиса Зеленского

Интервью бывшего главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрея Богдана украинскому журналисту Дмитрию Гордону — это саморазоблачение. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Как отметила дипломат, оба участника беседы признали, что помогли комику и актеру стать государственным лидером. При этом, по ее словам, они рассказали, что использовали методы, несовместимые с демократическими.

«Интервью — очередная удачная операция СБУ или сиквел "За двумя зайцами"?» — сыронизировала Захарова. Она назвала беседу блестящей и поблагодарила ее участников.

Ранее сообщалось, что Богдан в ходе интервью Гордону назвал поведение Зеленского «неудачной пародией» на президента России Владимира Путина времен 2000-х. По его словам, украинский лидер очень хочет быть похожим на российского коллегу. Политик также обвинил Зеленского в испорченных отношениях с Москвой.