Илон Маск выпустил в продажу пряжки для ремней по доступной цене

Глава Tesla, основатель и гендиректор компании SpaceX Илон Маск выпустил в продажу новый аксессуар по доступной цене. Об этом сообщает портал My Drivers.

Речь идет о фирменной металлической пряжке для ремня овальной формы. Отмечается, что изделие изготовлено из отлитого под давлением цинка с отделкой из серебра. Стоимость аксессуара составляет 150 долларов (11 060 рублей).

Выпуск пряжек от компании Tesla связывают с завершением строительства техасского завода. На лицевой части пряжки выгравирована фраза Don't Mess With Tesla («Не связывайся с Tesla»), которая отсылает к популярной в штате фразе «Не связывайся с Техасом».

Известно, что все пряжки была раскуплены сразу после начала продаж. Информации о том, в каком количестве продалась текущая партия, не предоставлено.

В начале декабря Илон Маск представил покупателям серебристый свисток в виде электропикапа Cybertruck. Известно, что аксессуар за 50 долларов (около 3700 рублей) с отверстием для крепления полностью раскупили за несколько часов. «Не тратьте деньги на эту глупую салфетку для дисплея от Apple, лучше купите наш свисток!» — написал глава Tesla на своей странице в Twitter.