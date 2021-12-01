Свистки Tesla за 3700 рублей полностью раскупили за несколько часов

Свисток из полированной медицинской нержавеющей стали Cyberwhistle, который появился в ассортименте компании Tesla, полностью раскупили за несколько часов. Об этом сообщает Independent.

Речь идет о металлическом аксессуаре, дизайн которого выполнен в виде силуэта кузова электрического пикапа Cybertruck, выпущенного 22 ноября. Отмечается, что стоимость серебристого свистка с отверстием для крепления составила 50 долларов (около 3700 рублей).

По информации издания, через несколько часов после старта продаж вся партия аксессуаров была раскуплена. Представители компании не сообщают, появится ли свисток в ассортименте компании вновь. «Не тратьте деньги на эту глупую салфетку для дисплея от Apple, лучше купите наш свисток!» — написал глава Tesla Илон Маск на своей странице в Twitter.

В июле 2020 года основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск выставил на продажу шорты назло трейдерам, которые предсказывали падение акций Tesla, после чего их распродали за несколько минут. Цена коротких шорт из атласной ткани красного цвета с золотой надписью S3XY составила 69,420 доллара (5100 рублей). Журналисты связывают необычную цену шорт с постом предпринимателя в соцсетях, в котором он написал о возможном выкупе бумаг компании с биржи по 420 долларов за акцию.

