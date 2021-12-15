Собчак снялась в топе в виде бюстгальтера и вызвала споры в сети

Внешний вид телеведущей Ксении Собчак во время съемок ее нового видео вызвал споры в сети. Соответствующие комментарии подписчиков появились на ее странице в Instagram.

На размещенных в сети кадрах 40-летняя знаменитость появилась в откровенном образе в черном цвете. На ней был топ с декольте, верхняя часть которого выполнена в виде бюстгальтера, классические брюки и туфли-лодочки на каблуках. Собчак снялась в интерьере роскошного банкетного зала Imperial Plaza в Москве.

Подписчики принялись обсуждать наряд телеведущей в комментариях под публикацией. Одни раскритиковали одежду Собчак. «Что за дебильный наряд у Ксении? Этот зал и ваш наряд просто шедевр вычурности», «Анатольевна, ты что, в лифчике?», «Что за БДСМ-наряд сверху?», «Какая безвкусица», «Что за трусы с полосками у вас на груди?» — негодовали они.

Другие, напротив, похвалили звезду. «Какой же красивый топ, подскажите, пожалуйста, от кого он?», «Вот это топ!», «Какой прекрасный лук!», «Красотка», «Ксения! Выглядите восхитительно!», «Бомбический образ. Особенно топ», — писали поклонники.

В октябре фанаты не узнали Собчак на обложке модного журнала Tatler. На фото она запечатлена на розовом фоне с наращенными волосами в черном корсетном топе с декольте. Образ звезды дополнили солнцезащитные очки с полупрозрачными линзами, серебристые серьги-кольца и чокер, а также розовая сумка итальянского люксового бренда Fendi.