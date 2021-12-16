Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Бесплатная ставка 1000 р.
Смотри матчи бесплатно
Швеция
Сегодня
18:30 (Мск)
Россия
Еврохоккейтур|Кубок Первого канала
Чехия
Сегодня
20:00 (Мск)
Финляндия
Еврохоккейтур|Кубок Первого канала
Лестер Сити
Сегодня
22:30 (Мск)
Тоттенхэм Хотспур
Англия - Премьер-лига|17-й тур
Челси
Сегодня
22:45 (Мск)
Эвертон
Англия - Премьер-лига|17-й тур
Ливерпуль
Сегодня
23:00 (Мск)
Ньюкасл Юнайтед
Англия - Премьер-лига|17-й тур
Спорт

Mercedes отказался бороться за лишение Ферстаппена чемпионского титула

Daily Mail: Mercedes отказался оспаривать чемпионство Макса Ферстаппена в «Формуле-1»

Фото: Kamran Jebreili / Reuters

Руководство Mercedes отказалось оспаривать итоги Гран-при чемпионата мира по автогонкам в классе «Формула-1» в Абу-Даби. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации источника, британский пилот команды Льюис Хэмилтон не хочет лишать голландца Макса Ферстаппена из Red Bull чемпионского титула через суд. По мнению гонщика, такие иски не идут на пользу «королевским гонкам». Из-за этого Mercedes объявит об отказе от разбирательства в апелляционном суде Международной автомобильной федерации (FIA).

12 декабря Хэмилтон упустил чемпионство в «Формуле-1», проиграв Ферстаппену в финальной гонке на Гран-при Абу-Даби. Руководство Mercedes выразило недовольство результатами гонки и отправило в федерацию два протеста, которые были отклонены. После этого боссы команды решили подать апелляцию в суд FIA.

Хэмилтон семь раз становился чемпионом «Формулы-1». Для Ферстаппена, выступающего в чемпионате с 2015 года, титул стал первым в карьере.

Анастасия Борисова
Обсудить
Последние новости
В НАТО пообещали включить в состав Украину вопреки соглашениям с Россией
Поющие птицы обошли в чарте ABBA и Мэрайю Кэри
В Англии предрекли быстрый спад заражений омикрон-штаммом
Демограф рассказал о необходимости семикратного увеличения многодетных семей
Александр Емельяненко ответил высмеявшему его Маэстро Понасенкову
Появились подробности об одном из россиян с омикрон-штаммом
Россиянам рассказали о сроках сохранения уровня антител после COVID-19
Выбросивший диск с биткоинами на миллиарды рублей мужчина привлек к поискам NASA
Чубайс сравнил борцов за климат с верблюдами
Демограф предложил ввести гранты для многодетных семей
Порошенко ворвался в студию украинского телеканала и сорвал прямой эфир
Центробанк Турции снизил ставку и обвалил курс лиры
Сертификацию «Северного потока-2» отложили на полгода
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter