Mercedes отказался бороться за лишение Ферстаппена чемпионского титула

Руководство Mercedes отказалось оспаривать итоги Гран-при чемпионата мира по автогонкам в классе «Формула-1» в Абу-Даби. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации источника, британский пилот команды Льюис Хэмилтон не хочет лишать голландца Макса Ферстаппена из Red Bull чемпионского титула через суд. По мнению гонщика, такие иски не идут на пользу «королевским гонкам». Из-за этого Mercedes объявит об отказе от разбирательства в апелляционном суде Международной автомобильной федерации (FIA).

12 декабря Хэмилтон упустил чемпионство в «Формуле-1», проиграв Ферстаппену в финальной гонке на Гран-при Абу-Даби. Руководство Mercedes выразило недовольство результатами гонки и отправило в федерацию два протеста, которые были отклонены. После этого боссы команды решили подать апелляцию в суд FIA.

Хэмилтон семь раз становился чемпионом «Формулы-1». Для Ферстаппена, выступающего в чемпионате с 2015 года, титул стал первым в карьере.