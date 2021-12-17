Стали известны подробности состояния Татьяны Тарасовой. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По информации источника, состояние Тарасовой ухудшилось 15 декабря. Ей вызвали скорую из-за высокого давления и болей в груди, однако медики не стали госпитализировать тренера и оставили ее лечиться дома.

При этом, по данным РИА Новости, Тарасову госпитализировали во второй раз за последние две недели. В конце ноября тренер планировала ехать в Сочи для комментирования этапа Гран-при, но отменила поездку из-за обострившихся головных болей. Тарасова попала в больницу, но покинула ее через два дня после прохождения процедур.

16 декабря Тарасова вышла на связь и рассказала о своем состоянии. Она поблагодарила всех за беспокойство и заверила, что с ней все в порядке.

О госпитализации Тарасовой стало известно 17 декабря. Сообщалось, что тренер находится в одной из московских больниц уже неделю. Специалиста госпитализировали после того, как ей стало плохо на съемках шоу «Ледниковый период», где она является председателем жюри.

