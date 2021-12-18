Боксер Бетербиев оценил защиту двух чемпионских титулов
Российский боксер Артур Бетербиев прокомментировал победу над американцем Маркусом Брауном. Его слова приводятся на сайте Федерации бокса России.
36-летний спортсмен поблагодарил болельщиков за поддержку и заявил, что никогда ранее не получал рассечение, как это случилось в последнем поединке. «Что дальше? Для начала надо выспаться. А так я готов боксировать с лучшими. Ведь чтобы стать лучшим, нужно драться с лучшими», — оценил победу боксер.
Ранее 18 декабря Бетербиев нокаутировал американца Маркуса Брауна и защитил два титула чемпиона мира по версиям Всемирного боксерского совета (WBC) и Международной боксерской федерации (IBF) в полутяжелом весе (до 79,4 килограмма). Для россиянина эта победа стала 17-й (17 — нокаутом) в 17 боях, всего на его счету 24 победы. 31-летний Браун потерпел второе поражение при 24 победах (16 — нокаутом).
Перед поединком организаторы включили гимн СССР вместо гимна России во время представления участников.