Поздравивший Путина украинский депутат зашел в баню и пожелал мира славянам

Депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Илья Кива, на которого ранее заводили уголовное дело за поздравление президента России Владимира Путина, зашел в баню и записал видеообращение к подписчикам. Его он опубликовал в своем Telegram-канале.

На отснятом видео Кива решил показать, как парится с веником в сауне, и дать рекомендации по укреплению здоровья.

В частности, депутат обвинил украинскую власть в употреблении кокаина, посоветовал подписчикам вместо увлечения наркотиками посещать баню и пожелал мира славянам.

В октябре на Украине против Кивы было возбуждено уголовное дело о госизмене. Впоследствии у него дома провели обыск и лишили его права на ранее выданное наградное оружие.

Причиной для расследования в отношении парламентария стало его видеообращение к Путину. В нем политик поздравил главу государства с днем рождения и назвал его человеком, который пишет «новую историю славянского мира и единства».