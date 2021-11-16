К поздравившему Путина украинскому депутату пришли с обыском

К депутату Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Илье Киве пришли с обыском. Об этом его коллега Вадим Рабинович сообщил на своей странице в Facebook.

Он рассказал, что группа силовиков пришла с обыском к дому Кивы в 6 утра. Подобные действия правоохранителей в отношении депутата Рабинович связал с давлением украинских властей на оппозицию и назвал «зачисткой всех неугодных».

Позднее сам Кива опубликовал видеообращение, в котором заявил, что обыски у него проводят за поздравление президента России Владимира Путина с днем рождения и за «празднование ликвидации нацистского преступника».

Ранее на Украине в отношении Ильи Кивы возбудили уголовное дело о госизмене. Отмечается, что причиной для расследования стало видеообращение парламентария с поздравлением к Владимиру Путину.

До этого на депутата также заводили дело за стрельбу из автоматического огнестрельного оружия, которую он произвел в годовщину гибели идеолога украинского национализма Степана Бандеры.