Поздравившего Путина украинского депутата лишили права на наградное оружие

Депутата Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Илью Киву лишили права на наградное оружие, выданное ему в 2015 году. Об этом сообщил в Facebook глава МВД Украины Денис Монастырский, подписавший соответствующий указ.

«Каждый должен помнить, что оружие — это ответственность. А иметь наградное оружие — это большая честь и никто не имеет права эту честь осквернять недостойным поведением!» — объяснил чиновник свое решение. Монастырский подчеркнул, что безопасность граждан и честь государства находятся на первом месте.

Ранее Киву исключили из партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ). Депутат был задержан силовиками в Киеве. До этого на Украине против него было возбуждено уголовное дело о госизмене.

Причиной для расследования в отношении депутата стало его видеообращение к президенту России Владимиру Путину. В нем Кива поздравил главу государства с днем рождения и назвал его лидером «дружественного народа» и человеком, который пишет «новую историю славянского мира и единства».