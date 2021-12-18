Лебедева восхитила замена российского гимна на советский перед боем россиянина

Бывший чемпион мира по боксу Денис Лебедев высказался о замене российского гимна на советский перед боем боксера Артура Бетербиева с американцем Маркусом Брауном. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Гениальный поступок от организаторов! Я не считаю этот поступок провокационным. А чем плох гимн СССР? Абсолютно ничем. Скорее всего, они случайно перепутали. Ничего в этом криминального нет», — заявил спортсмен. Его восхитило произошедшее, так как, по его словам, этот гимн подчеркивает российские великие традиции.

Ранее 18 декабря Бетербиев нокаутировал Брауна и защитил титулы чемпиона мира в полутяжелом весе по версиям Всемирного боксерского совета (WBC) и Международной боксерской федерации (IBF). Для россиянина эта победа стала 17-й (17 — нокаутом) в 17 боях. 31-летний Браун потерпел второе поражение при 24 победах (16 — нокаутом).

Перед поединком, который проходил в Монреале, организаторы включили гимн СССР вместо гимна России во время представления участников.