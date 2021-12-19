В России зафиксировали минимальное число смертей от COVID-19 за два месяца

За минувшие сутки в России зафиксировали 1023 летальных исхода от осложнений, вызванных COVID-19. Об этом в воскресенье, 19 декабря, сообщает оперштаб по борьбе с инфекцией в своем Telegram-канале.

При этом днем ранее было зарегистрировано 1076 смертей. За все время число скончавшихся от последствий инфекции составило 297 203.

Таким образом, количество летальных исходов по суточному показателю стало снижаться, это минимальное значение за последние два месяца, пишет ТАСС. 19 октября медики зафиксировали 1015 скончавшихся.

Условная летальность нового заболевания сохранилась в значении 2,91 процента, добавили в штабе по борьбе с инфекцией.

За последние 24 часа в Москве скончался 81 пациент, в Санкт-Петербурге — 67 пациентов, в Подмосковье — 55. В штабе также уточнили, что в Красноярском крае умерли 37 человек, а в Воронежской и Волгоградской областях — по 36 человек.

По состоянию на 19 декабря в стране выявили еще 27 967 новых зараженных. Таким образом, коронавирусную инфекцию перенесли за все время 10 214 790 россиян. По данным оперштаба, инфицированные были выявлены в 84 регионах.

Ранее заместитель директора медицинского центра МГУ имени Ломоносова, член-корреспондент РАН Симон Мацкеплишвили заявил, что многих смертей от COVID-19 можно было бы избежать, если бы пациенты вовремя обращались к врачам. По его мнению, если любого человека с признаками респираторной инфекции вовремя начать лечить эффективными препаратами, то можно избежать большого количества госпитализаций и снизить смертность.