Забавы россиян на пляже в Сочи попали на видео и рассмешили пользователей сети

В Сочи россияне искупались в море посреди декабря, несмотря на завершившийся курортный сезон, и рассмешили пользователей сети. Забавы туристов попали на видео, их опубликовал Instagram-аккаунт @sochi.sky, освещающий события в курортном городе.

На размещенных в сети кадрах видна группа из пяти мужчин, которые сначала стоят на берегу, а затем с разбегу ныряют в море. При этом также можно заметить других людей, находящихся на пляже — на них надета теплая одежда: брюки, кофты с длинным рукавом и закрытая обувь.

Поведение россиян вызвало неоднозначную реакцию в социальных сетях. «Мальчики развлекаются», «Интересно, сколько они выпили, раз полезли в воду в такой холод», «Девушки, кто своих алкашей потерял?», «Вот ведь дикие», — иронично писали пользователи.

Другие юзеры предположили, что туристы приехали в Сочи с севера. «Сибирь в отпуске», «Уверен, они из Воркуты», «Работяги из Сургута денежки в южную столицу привезли? Не иначе», — высказывались пользователи в комментариях.

Некоторые наоборот порадовались за путешественников. «Счастливые люди», «Зачем эта желчь в комментариях? Пусть отдыхают», «Не вижу проблемы — пусть купаются на здоровье, если им комфортно», — отмечали подписчики.