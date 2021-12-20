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Забавы россиян на пляже в Сочи попали на видео и рассмешили пользователей сети

Пятеро россиян искупались в море в Сочи в декабре

В Сочи россияне искупались в море посреди декабря, несмотря на завершившийся курортный сезон, и рассмешили пользователей сети. Забавы туристов попали на видео, их опубликовал Instagram-аккаунт @sochi.sky, освещающий события в курортном городе.

На размещенных в сети кадрах видна группа из пяти мужчин, которые сначала стоят на берегу, а затем с разбегу ныряют в море. При этом также можно заметить других людей, находящихся на пляже — на них надета теплая одежда: брюки, кофты с длинным рукавом и закрытая обувь.

Поведение россиян вызвало неоднозначную реакцию в социальных сетях. «Мальчики развлекаются», «Интересно, сколько они выпили, раз полезли в воду в такой холод», «Девушки, кто своих алкашей потерял?», «Вот ведь дикие», — иронично писали пользователи.

Другие юзеры предположили, что туристы приехали в Сочи с севера. «Сибирь в отпуске», «Уверен, они из Воркуты», «Работяги из Сургута денежки в южную столицу привезли? Не иначе», — высказывались пользователи в комментариях.

Некоторые наоборот порадовались за путешественников. «Счастливые люди», «Зачем эта желчь в комментариях? Пусть отдыхают», «Не вижу проблемы — пусть купаются на здоровье, если им комфортно», — отмечали подписчики.

Мария Гейн
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