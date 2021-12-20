Финский журналист заявил о привычке россиян жульничать из-за Еврохоккейтура

Финский журналист Пекка Ялонен в Twitter высказался о выступлении сборной России по хоккею на Кубке Первого канала.

Ялонена возмутило то, что арбитры засчитали вторую шайбу россиян в ворота Финляндии, так как ее забросили с нарушением правил. «Судьи дважды определили, что была помеха вратарю. Но Россия привыкла жульничать», — написал он. Журналист также назвал российских хоккеистов неудачниками и порадовался, что финны обыграли команду в Москве.

19 декабря сборная России проиграла Финляндии в заключительном матче Кубка Первого канала со счетом 2:3 в овертайме. В результате победителем турнира стала сборная Финляндии. Главный тренер Алексей Жамнов, комментируя выступление россиян, заявил, что доволен их уровнем.

Кубок Первого канала является домашним этапом Еврохоккейтура для сборной России. Следующим этапом станут игры Beijer в Швеции.