Сестра Кейт Мосс снялась в откровенном купальнике в рекламе популярного бренда

Младшая сестра британской супермодели Кейт Мосс Лотти приняла участие в откровенной рекламной кампании популярного бренда PrettyLittleThing. Фотография появилась в ее Instagram-аккаунте.

23-летняя манекенщица снялась на стеклянном балконе в слитном купальнике цвета хаки, который оформлен глубоким декольте и вырезами в области груди и на животе. В качестве аксессуара она выбрала солнцезащитные очки. На размещенных кадрах видно, что знаменитость позирует с распущенными волосами.

Стоимость товара на сайте марки составляет восемь фунтов стерлингов (783 рубля) с учетом скидки. Костюм представлен в ассортименте PrettyLittleThing в семи размерах от XS до XL.

Подписчики Мосс восхитились ее внешним видом в комментариях под опубликованным кадром. «Лотти, ты шикарна», «Горячая штучка», «Обожаю тебя», «Просто красотка», «Восхищаюсь твоей сексуальностью», «Сразу видно, чья это сестра. Ты шикарна», «Просто вау», «Нет слов», — высказывались фанаты.

В марте Лотти Мосс сфотографировалась топлес ради продажи фото в сети. Отмечается, что знаменитость сделала это с целью привлечь внимание фанатов к своему новому профилю на сайте Only Fans, пользователи которого получают доступ к контенту за определенную плату. Известно, что ежемесячная стоимость подписки за просмотр снимков и видео Мосс составляет 14 фунтов стерлингов (1370 рублей).