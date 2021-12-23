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Оценена реальность первого полностью «зеленого» региона в России

Алексей Кокорин из WWF оценил реальность достижения Сахалином углеродной нейтральности

Фото: Екатерина Васягина / Wikimedia

Достижение Сахалином углеродной нейтральности к 2025 году является достижимой целью. Так вероятность появления первого «зеленого» региона в России оценил директор климатической программы Всемирного фонда дикой природы (WWF) Алексей Кокорин в беседе с «Лентой.ру».

По прогнозам эксперта, планы по декарбонизации Сахалина могут быть реализованы если не к 2025, то к 2027 году. Он отметил, что меры по достижению этой цели носят вполне конкретный характер, а переводить котельные с угля на газ государство может начать уже сейчас. Зампредседателя комитета РСПП по климатической политике и углеродному регулированию Юрий Станкевич подчеркнул, что программа газификации тоже может быть реализована в кратчайшие сроки, потому что ее финансированием занимается «Газпром» и региональные власти. За проекты в области возобновляемых источников энергии отвечают «Росатом» и Восточная угольная компания.

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Перевод транспорта на водородную энергию тоже поддержат отечественные и зарубежные предприятия — им выгодно инвестировать в такие проекты, чтобы оценить их эффективность и влияние на экономику. Заведующий лабораторией глобальных проблем энергетики в Московском энергетическом институте Владимир Клименко считает, что достичь 28-процентной доли ВИЭ в регионе к 2025 году вполне возможно благодаря местоположению Сахалина — побережье Охотского моря хорошо подходит для развития ветровой энергетики.

Планы по развитию электрического транспорта назвали амбициозными, однако их реализация возможна при благоприятных условиях для бизнеса. Об этом рассказала председатель Ассоциации развития электромобильного, беспилотного и подключенного транспорта и инфраструктуры Ия Гордеева. Однако идея увеличить количество электромобилей в регионе до 10 тысяч к 2025 все же показалась Станкевичу слишком амбициозной.

О планах по превращению Сахалина в первый углеродно-нейтральный регион в России стало известно в декабре этого года. Власти представили масштабный план, согласно которому все котельные переведут с угля на газ, увеличат долю ВИЭ и начнут использовать технологию улавливания и хранения углекислого газа. Также планируется внедрения рационального обращения с мусором и развитие газового и электрического транспорта.

Александра Мирошникова
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