Сын Дацика описал подробности нападения наркомана

Сын российского бойца смешанного стиля (MMA) Вячеслава Дацика Ярослав рассказал подробности нападения в Москве. Его слова приводит РЕН ТВ.

Дацик-младший заявил, что нападавший находился под действием наркотических веществ и был убежден, что ему хотят нанести вред. «Он на меня напал, потому что у него поехала кукуха, или я не знаю, что там с ним случилось. Он решил, что я пришел за ним и его ищу», — подчеркнул он. Пострадавший добавил, что получил множество травм и не может нормально принимать пищу.

23 декабря наркоман набросился на сына бойца и его друга в подъезде дома на Нижней Сыромятнической улице. Пострадавшие самостоятельно покинули место происшествия и обратились за помощью врачей. Оба несовершеннолетних были госпитализированы с ушибами и подозрением на черепно-мозговую травму. По факту нападения возбуждено уголовное дело по статьям 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью») и 213 («Хулиганство»).

Дацик завоевал популярность в конце 1990-х и начале 2000-х. В своем первом официальном поединке он отправил в нокаут будущего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Андрея Орловского. В последнее время Дацик сосредоточен на выступлениях в поп-MMA и поединках по правилам бокса или кикбоксинга.

