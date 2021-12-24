Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Бесплатная ставка 1000 р.
Смотри матчи бесплатно
Куньлунь Ред Стар
3:2
2-й период
live
Динамо Мн
КХЛ - регулярный чемпионат
Амур
Завтра
10:00 (Мск)
Локомотив
КХЛ - регулярный чемпионат
Сибирь
Завтра
13:30 (Мск)
СКА
КХЛ - регулярный чемпионат
Динамо М
Завтра
17:00 (Мск)
Торпедо
КХЛ - регулярный чемпионат
ХК Сочи
Завтра
17:00 (Мск)
Спартак
КХЛ - регулярный чемпионат
Витязь
Завтра
17:00 (Мск)
Металлург Мг
КХЛ - регулярный чемпионат
Спорт

Сын Дацика описал подробности нападения наркомана

Сын бойца MMA Дацика Ярослав о нападении наркомана в Москве: у него поехала кукуха

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Сын российского бойца смешанного стиля (MMA) Вячеслава Дацика Ярослав рассказал подробности нападения в Москве. Его слова приводит РЕН ТВ.

Дацик-младший заявил, что нападавший находился под действием наркотических веществ и был убежден, что ему хотят нанести вред. «Он на меня напал, потому что у него поехала кукуха, или я не знаю, что там с ним случилось. Он решил, что я пришел за ним и его ищу», — подчеркнул он. Пострадавший добавил, что получил множество травм и не может нормально принимать пищу.

23 декабря наркоман набросился на сына бойца и его друга в подъезде дома на Нижней Сыромятнической улице. Пострадавшие самостоятельно покинули место происшествия и обратились за помощью врачей. Оба несовершеннолетних были госпитализированы с ушибами и подозрением на черепно-мозговую травму. По факту нападения возбуждено уголовное дело по статьям 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью») и 213 («Хулиганство»).

Дацик завоевал популярность в конце 1990-х и начале 2000-х. В своем первом официальном поединке он отправил в нокаут будущего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Андрея Орловского. В последнее время Дацик сосредоточен на выступлениях в поп-MMA и поединках по правилам бокса или кикбоксинга.

Андрей Стрельцов
Обсудить
Последние новости
Японского дипломата вызвали в МИД из-за учений США у границ России
Блогерша раскрыла технику правильного бритья подмышек
Появились подробности запуска нового «пятизвездочного» экспресса
На Украине пожаловались на резкое сокращение транзита газа из России
Названа дата перенесенного из-за заражения участниц финала конкурса «Мисс Мира»
Третья доза вакцин оказалась эффективной против омикрон-варианта коронавируса
Московский ломбард обокрали почти на полтора миллиона рублей
Пригожин выразил несогласие с признанием Градского музыкантом года
Власти Украины назвали причину задержки исполнения Минских соглашений
Российского таможенника осудят за взятку в 20 миллионов рублей
СМИ показали спутниковые снимки «наращивания сил России» у границ с Украиной
Соловьев рассказал об отказе в аккредитации на пресс-конференцию Путина
Родители студентки МГУ Тепляковой раскрыли свою версию произошедшего на экзамене
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter