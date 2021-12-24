Пригожин выразил несогласие с признанием Градского музыкантом года

Продюсер Иосиф Пригожин не согласился с выраженным в результатах опроса ВЦИОМ мнением россиян о том, что лучшим музыкантом 2021 года стал Александр Градский. Слова Пригожина передает «Радио 1».

«Что касается Градского, лучше бы его при жизни упоминали так, как его упоминали, когда он ушел. Надо умереть для того, чтобы стать лидером. Вот это мне категорически не нравится», — заявил Пригожин.

Продюсер также усомнился в справедливости и репрезентативности опроса, проведенного ВЦИОМ. «Мне кажется, что в каждом случае по многим параметрам можно поспорить», — сказал он о результатах, согласно которым за Градского проголосовали девять процентов россиян, за Филиппа Киркорова — четыре, за Полину Гагарину и Дениса Мацуева — по три.

17 декабря стало известно, что певец Авраам Руссо намерен подать на Иосифа Пригожина в суд из-за клеветы. Ранее сам Пригожин пригрозил артисту судом из-за намеков Руссо на то, что продюсер был причастен к покушению на него в 2006 году.

