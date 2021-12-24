Россияне назвали актера и музыканта года

Россияне назвали актера, музыканта и писателя 2021 года. Итоги исследования привел в РИА Новости глава Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров.

Музыкантом года был признан покойный Александр Градский. За него проголосовали девять процентов опрошенных.

Второе место в списке занял Филипп Киркоров с четырьмя процентами. За ним следуют Полина Гагарина и Денис Мацуев, за них проголосовали три процента. Замыкают пятерку Николай Басков и Моргенштерн с двумя процентами.

Рейтинг популярности актеров возглавил Константин Хабенский за него отдали голоса четыре процента респондентов. Второе место делят Александр Петров, Сергей Безруков и Мария Шукшина, у них про три процента.

В этом году только три писателя набрали более двух процентов содержательных ответов: Александр Пушкин, Захар Прилепин и Виктор Пелевин. Отмечается, что опрос проводился в декабре. В нем приняли участие 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет.