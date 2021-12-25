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Избитый в Москве фигурист Соловьев обратился к поклонникам

Избитый в московском караоке фигурист Соловьев рассказал о стабилизации своего состояния
Начало событий в новости В больнице рассказали о состоянии избитого фигуриста-чемпиона
Дмитрий Соловьев

Дмитрий Соловьев. Фото: @dmitry_solovyev

Пострадавший во время нападения в одном из караоке-клубов Москвы олимпийский чемпион по фигурному катанию Дмитрий Соловьев вышел на связь с подписчиками и рассказал о своем здоровье, он обратился к поклонникам в своем Instagram-аккаунте.

По словам спортсмена, его состояние стабилизировалось. Соловьев поблагодарил друзей, коллег, подписчиков за поддержку, а врачей — за профессионализм и оперативность. Отдельное спасибо он сказал олимпийской чемпионке в танцах на льду Татьяне Навке «за незамедлительную помощь и веру». «Мое состояние сейчас стабилизировалось. Я полон решимости победить эту травму и надеюсь на скорейшее возвращение к вам», — добавил Соловьев и опубликовал фотографию из больничной палаты.

Ранее врачи заявили, что фигурист находится в состоянии средней тяжести.

21 декабря спортсмен был избит в Москве тремя мужчинами, когда вступился за свою девушку, керлингистку Анну Сидорову. Момент нападения запечатлели камеры.

Против нападавших возбуждено уголовное дело по статье 112 Уголовного кодекса России («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершенное группой лиц из хулиганских побуждений»).

Алия Шарафутдинова
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