В больнице рассказали о состоянии избитого фигуриста-чемпиона

В Боткинской больнице рассказали о состоянии избитого олимпийского чемпиона по фигурному катанию Дмитрия Соловьева. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации источника, спортсмен по-прежнему должен оставаться в отделении. Врачи заявили, что фигурист находится в состоянии средней тяжести.

Соловьев был избит 21 декабря в Москве двумя студентами из Читы, когда вступился за свою возлюбленную, керлингистку Анну Сидорову. Момент нападения был запечатлен камерой видеонаблюдения.

Днем позднее против злоумышленников было возбуждено уголовное дело по статье 112 УК РФ («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершенное группой лиц из хулиганских побуждений»). Она предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет. Если состояние здоровья Соловьева начнет ухудшаться, статью могут переквалифицировать на более тяжкую — 113 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное группой лиц из хулиганских побуждений»). По ней нападавшим будет грозить до 12 лет лишения свободы.