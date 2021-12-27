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Спорт

Российский теннисист заразился коронавирусом

Теннисист Андрей Рублев сообщил, что заразился коронавирусом, есть минимальные симптомы

Фото: Christopher Pike / Reuters

Российский Теннисист Андрей Рублев заразился коронавирусом перед турнирами ATP Cup и Australian Open. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

Спортсмен, который сейчас находится в Барселоне и готовится к турнирам, написал, что у него наблюдаются минимальные симптомы. Он также отметил, что полностью вакцинирован от коронавируса.

«Следую всем предписаниям врачей, находясь в изоляции. Очень расстроен происходящим, вернусь на корт при первой же возможности», — написал теннисист.

24-летний Рублев располагается на пятой строчке мирового рейтинга Ассоциации теннисистов профессионалов (ATP). На его счету восемь побед в турнирах под эгидой организации. На Олимпийских играх в Токио он стал обладателем золотой медали в миксте в паре с Анастасией Павлюченковой. В составе сборной России Рублев стал победителем Кубка Дэвиса 2021 года.

ATP Cup пройдет с 1 по 9 января в Сиднее. Сборная России попала в группу B и сыграет с командами Италии, Австрии и Австралии. Открытый чемпионат Австралии пройдет с 17 по 30 января.

Марина Совина
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