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Ургант оценил резкое высказывание Мартиросяна о комиках в России

Ургант о словах Мартиросяна про комиков-«тварей»: Гарик имеет право на свою точку зрения

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Телеведущий Иван Ургант оценил высказывание комика Гарика Мартиросяна, который заявил, что не готов отвечать за российских коллег и выразил уверенность в том, что среди них есть твари и мерзавцы. В интервью KP.RU Ургант сказал, что не согласен с резким мнением Мартиросяна, однако признал его право на свою точку зрения.

«Это точка зрения Гарика Мартиросяна. Я, например, с ней не согласен», — высказался Ургант. Шоумен также назвал юмориста очень умным человеком, который «имеет полное право иметь свою точку зрения по любому поводу». Комментируя критику Мартиросяна пользователями соцсетей из-за его слов о комиках, Ургант отметил, что у россиян, по его мнению, не осталось терпения и возможности для принятия другого взгляда на ситуацию.

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Ведущий шоу «Вечерний Ургант» также оценил приговор комику Идраку Мирзализаде, который был обвинен в возбуждении ненависти и приговорен к десяти суткам административного ареста за шутку про русских людей, после чего его пребывание в России было признано нежелательным. Он счел наказание стендапера не соответствующим проступку.

«С Идраком [Мирзализаде] я знаком не очень хорошо, но абсолютно убежден, что он не является врагом нашей страны. Его поступок не требует заключения под стражу на десять дней и высылки за пределы страны», — сказал Ургант. Шоумен назвал наказания за шутки пагубной вещью.

Гарик Мартиросян высказался о комиках в интервью журналистке Ирине Шихман, вышедшем в конце сентября. Комментируя инцидент с Мирзализаде, он заявил, что за шутки, которые оскорбляют других людей, стоит наказывать. Юморист добавил, что не намерен поддерживать солидарность со всеми коллегами. «Плевать я хотел на всех этих комиков! У меня нет никакой солидарности. Среди них шизофреники, маньяки, наркоманы, твари, мерзавцы, отвратительные типы. Какая солидарность? Среди них хорошие люди, примерные отцы, приятные ребята, я их очень люблю. Я не буду никогда в жизни отвечать за комиков», — сказал Мартиросян. В конце интервью комик сказал, что поддерживает всех коллег. После выхода ролика пользователи соцсетей раскритиковали юмориста.

Комику Идраку Мирзализаде дали 10 суток ареста. Кроме того, МВД признало нахождение комика с белорусским гражданством пожизненно нежелательным на территории России. Причиной стала шутка о русских, прозвучавшая в монологе юмориста про трудности, с которыми сталкиваются люди неславянской внешности в России. Мирзализаде свою вину не признал, заявив, что высказывание носило антиксенофобский характер, а само выступление было исключительно юмористическим. Позже комик попросил Мосгорсуд отменить распоряжение МВД о пожизненном запрете пребывания в России.

Маргарита Щигарева
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