Канадский фигурист назвал преступлением отсутствие Туктамышевой в сборной на ЧЕ

Бывший канадский фигурист Джереми Тен назвал преступлением отсутствие Елизаветы Туктамышевой в составе сборной на чемпионат Европы. Об этом он написал на странице в Twitter.

«Не отправить Елизавету Туктамышеву и Андрея Мозалева на чемпионат Европы — это настоящее преступление», — заявил Тен. Ранее он просил подписчиков поделиться мнением о том, как действующая чемпионка мира Анна Щербакова обошла Туктамышеву в произвольной программе на чемпионате России.

27 декабря непопадание Туктамышевой в сборную на чемпионат Европы оценила заслуженный тренер России Татьяна Тарасова. По мнению специалиста, спортсменка по делу попала в запасной состав, поскольку оказалась по итогу соревнований за пределами призовой тройки.

26 декабря на отсутствие Туктамышевой в основном составе сборной отреагировал ее наставник, заслуженный тренер России Алексей Мишин. Он отметил, что есть спортсмены, которым, несмотря на все таланты, не удается достичь топа в медальном зачете. Мишин добавил, что вместо этого спорт подарил Туктамышевой огромную любовь болельщиков.

Ранее 26 декабря Федерация фигурного катания на коньках России представила состав сборной страны на предстоящий чемпионат Европы. В женском одиночном катании команду представят победительница чемпионата России Камила Валиева, а также призеры соревнований: Александра Трусова и Анна Щербакова.

