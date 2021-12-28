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Непомнящий проиграл в решающем матче за звание чемпиона мира по быстрым шахматам

Россиянин Ян Непомнящий проиграл 17-летнему Абдусатторову в решающем матче ЧМ по рапиду
Ян Непомнящий

Ян Непомнящий. Фото: Jacek Prondzynski / Keystone Press Agency

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий упустил победу на чемпионате мира по быстрым шахматам. Об этом сообщает ТАСС.

В решающем поединке россиянин проиграл 17-летнему гроссмейстеру из Узбекистана Нодирбеку Абдусатторову. Первая партия тай-брейка завершилась вничью, во второй Непомнящий уступил, играя черными фигурами.

По итогам 13 туров чемпионата по рапиду четыре шахматиста набрали по 9,5 очков. В их числе был действующий чемпион мира по классическим шахматам Магнус Карлсен. По дополнительным показателям на тай-брейк отобрались Абдусатторов и Непомнящий.

В предыдущем матче узбекистанскому гроссмейстеру удалось победить Карлсена. После этого норвежец потерял лидирующую позицию в турнирной таблице и в итоге занял третье место.

Ранее 28 декабря российская шахматистка Александра Костенюк впервые выиграла чемпионат мира по рапиду. В последнем туре она черными вничью сыграла с россиянкой Екатериной Лагно и обошла всех соперниц в турнирной таблице.

В декабре 2021 года Непомнящий уступил Карлсену на чемпионате мира по классическим шахматам. В поединке за шахматную корону норвежский шахматист переиграл россиянина со счетом 7,5:3,5. Карлсен добился досрочной победы за 11 партий.

Дарья Коршунова
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