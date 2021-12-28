Карлсен проиграл 17-летнему узбекистанскому гроссмейстеру на ЧМ по рапиду

Норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен проиграл узбекистанцу Нодирбеку Абдусатторову на чемпионате мира по рапиду. Об этом сообщает РИА Новости.

В третий соревновательный день Карлсен, игравший белыми, уступил 17-летнему Абдусатторову. Норвежец утратил лидерство в турнирной таблице чемпионата по быстрым шахматам.

После десяти партий лидирует узбекистанский шахматист с восемью очками. Он делит первое место с россиянином Яном Непомнящим. Ранее Карлсен возглавлял турнирную таблицу.

Чемпион мира по рапиду определится 28 декабря, когда будут окончены все 13 туров. Турнир проходит в Варшаве.

Норвежский гроссмейстер удерживает титул чемпиона мира по классическим шахматам с 2013 года. В поединке за мировую шахматную корону в 2021 году Карлсен победил Непомнящего со счетом 7,5:3,5. Также Карлсен четыре раза становился чемпионом мира по рапиду.