Российская шахматистка выиграла чемпионат мира по рапиду

Российская шахматистка Александра Костенюк выиграла чемпионат мира по рапиду. Об этом сообщает ТАСС.

В последнем туре Костенюк черными сыграла с россиянкой Екатериной Лагно. Решающий матч закончился вничью.

По итогу соревнований Костенюк набрала девять очков и оторвалась от соперниц в турнирной таблице. Для шахматистки эта победа на чемпионате мира стала первой в карьере. Ранее она трижды оставалась на втором месте.

Чемпион мира по рапиду определился по итогу 11 туров. Турнир проходил в Варшаве.

2 октября женская сборная России по шахматам одержала победу над командой Индии в финале командного чемпионата мира. В составе команды выступали Костенюк и Лагно, а также Александра Горячкина, Полина Шувалова и Алина Кашлинская.