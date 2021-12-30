В Госдуме назвали ответственных за отмену молодежного чемпионата мира по хоккею

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев заявил, что ответственность за отмену молодежного чемпионата мира по хоккею лежит на организаторах соревнований. Об этом пишет РИА Новости.

«Все, что произошло — вина организаторов соревнований. Они обязаны в сегодняшних условиях обеспечить безопасность спортсменов. Мы знаем, как все будет организовано на Играх в Китае. Никого не пускают в отели, минимизировано общение извне. Здесь же таких условий не было обеспечено, это ответственность самих организаторов», — заявил Свищев.

Он призывал ФМБА и Федерацию хоккея приложить все усилия, чтобы все российские спортсмены вернулись домой без осложнений и получили медицинскую помощь.

«Отменяется один из главных турниров в преддверии Олимпийских игр, главный турнир для наших молодых хоккеистов. Это одно из самых главных событий в жизни наших ребят. Но здоровье наших спортсменов — самое важное», — подчеркнул депутат.

Об отмене молодежного чемпионата мира по хоккею стало известно вечером в среду, 29 декабря. Такое решение было приянто из-за вспышек коронавируса в нескольких командах. Положительным оказался тест на коронавирус 17-летнего Матвея Мичкова. Всего в команде заразились два игрока, их отправили на карантин.

Матч между сборными России и Словакии на МЧМ был отменен. В соответствии с правилами Международной федерации хоккея (IIHF) российской команде присудили техническое поражение со счетом 0:1. Командам США и Чехии, где также были выявлены случаи заболевания коронавирусом, также присудили технические поражения.

Молодежный чемпионат мира по хоккею должен был пройти с 26 декабря по 5 января в канадских Эдмонтоне и Ред-Дире. Планировалось, что Россия на групповом этапе сыграет с США, Швецией, Словакией и Швейцарией.