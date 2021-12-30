Бывший канцлер Австрии Курц будет работать в компании сторонника Трампа
Экс-канцлер Австрии Курц заявил о своей новой работе в компании сторонника Дональда Трампа
Бывший канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что будет работать в компании миллиардера Питера Тиля, одного из ближайших соратников экс-президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает телеканал OE24.
Курц приступит к своей новой работе в Thiel Capital в феврале следующего года на должности «глобального стратега». Глава компании Питер Тиль — миллиардер, республиканец и давний сторонник экс-президента США Дональда Трампа. Экс-канцлер рассказал, что они познакомились в 2017 году на Мюнхенской конференции по безопасности.