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Бывший канцлер Австрии Курц будет работать в компании сторонника Трампа

Экс-канцлер Австрии Курц заявил о своей новой работе в компании сторонника Дональда Трампа

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Бывший канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что будет работать в компании миллиардера Питера Тиля, одного из ближайших соратников экс-президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает телеканал OE24.

Курц приступит к своей новой работе в Thiel Capital в феврале следующего года на должности «глобального стратега». Глава компании Питер Тиль — миллиардер, республиканец и давний сторонник экс-президента США Дональда Трампа. Экс-канцлер рассказал, что они познакомились в 2017 году на Мюнхенской конференции по безопасности.

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Дмитрий Сотак
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