Бывший канцлер Австрии Курц будет работать в компании сторонника Трампа

Бывший канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что будет работать в компании миллиардера Питера Тиля, одного из ближайших соратников экс-президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает телеканал OE24.

Курц приступит к своей новой работе в Thiel Capital в феврале следующего года на должности «глобального стратега». Глава компании Питер Тиль — миллиардер, республиканец и давний сторонник экс-президента США Дональда Трампа. Экс-канцлер рассказал, что они познакомились в 2017 году на Мюнхенской конференции по безопасности.