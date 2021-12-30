Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основной сессии четверга, 30 декабря, вырос на 1,23 процента, до 3787,26 пункта, а долларовый индекс РТС — на 0,38 процента, до 1595,76 пункта. Иными словами, российский фондовый рынок закрылся ростом. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Среди компаний лидерами роста стали Сбербанк (плюс 00,8 процента), «Газпром» (плюс 0,51 процента) и «Норникель» (плюс 0,88 процента). В лидерах снижения оказались акции «Совкомфлота» (минус 3,81 процента), «Акрона» (минус 1,15 процента), НМТП (минус 0,88 процента), АФК «Система» (минус 0,8 процента), ВТБ (минус 0,58 процента), обыкновенные акции «Росстей» (минус 0,46 процента), «Алросы» (минус 0,39 процента) и «Магнита» (минус 0,27 процента).

При этом в последний день торгов 2021 года на Московской бирже курс рубля рухнул по отношению к основным валютам до минимальных значений с конца ноября. На максимуме доллар и евро доходили до 74,87 и 84,66 рубля соответственно.

В целом по итогам 2021 года среди отраслевых индексов Мосбиржи больше всех вырос индекс химии и нефтехимии (плюс 64,15 процента), индекс строительных компаний поднялся на 48,37 процента, финансов — на 40,09 процента, нефти и газа — на 24,71 процента, металлов и добычи — на 7,34 процента, транспорта — на 6,26 процента.