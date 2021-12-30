В последний день торгов 2021 года на Московской бирже курс рубля рухнул по отношению к основным валютам до минимальных значений с конца ноября, свидетельствуют данные площадки.

По состоянию на 13:50 доллар торгуется на уровне 74,69 рубля, а евро — 84,51 рубля. На максимуме они доходили до 74,87 и 84,66 рубля соответственно.

На курс российской валюты оказывает давление несколько факторов. Одним из них стала инфляция, которую, несмотря на все усилия властей, остановить не удается. Накануне, 29 декабря, Росстат объявил, что по итогам года рост цен предварительно составит 8,39 процента.

Рост нефтяных котировок, который поддерживал рубль, остановился в районе ниже 80 долларов за эталонный сорт Brent. В свою очередь быстрый рост распространения штамма коронавируса «омикрон» заставляет инвесторов нервничать и переводить средства в защитные активы.