Женщина запретила свекрови общаться с внуками из-за одного ее поступка

Пользовательница Reddit поделилась историей о том, как запретила свекрови общаться с внуками из-за одного ее поступка. Бабушка привела своих внуков в дом их тети, где они увидели ее месть мужу за измену.

Автор поста рассказала, что попросила свекровь присмотреть за детьми, чтобы отправиться с супругом в отпуск. «Мы с мужем нуждались в том, чтобы наконец-то провести время наедине, потому что у нас были некоторые разногласия в последнее время», — поделилась женщина.

«У моей свекрови есть падчерица, сводная сестра моего мужа, которая родилась в результате случайной связи родителей моего супруга с официанткой», — рассказала героиня истории. По ее словам, тогда у них были свободные отношения, и они полюбили свою внебрачную дочь.

Женщина рассказала, что падчерица ее свекрови вышла замуж девять месяцев назад и устроила большую свадьбу. Однако позже она узнала, что жених все время планирования торжества ей изменял. «Свекровь решила отвезти моих детей в дом своей падчерицы, потому что не хотела оставлять ее одну после такой новости», — поделилась рассказчица.

По словам героини истории, дети рассказали ей, что стали свидетелями того, как их тетя избавлялась от одежды своего мужа из мести за измену. «Она отрезала рукава от дорогих рубашек мужа, разрезала его дизайнерские костюмы и буквально уничтожила весь его гардероб», — рассказала она.

«Я была в ярости и сразу позвонила матери мужа. Я сказала ей, что она абсолютно безответственна, раз позволила моим детям наблюдать нездоровое поведение ее падчерицы», — пожаловалась автор истории. «Тогда телефон взяла ее внебрачная дочь и начала кричать на меня, в ответ я назвала ее мусором, напомнив ей условия, в которых она родилась», — передала спор рассказчица. По ее словам, с тех пор она решила никогда не доверять детей свекрови.

В комментариях под постом пользователи поддержали автора поста в решении оградить детей от матери супруга из-за ее поступка. Однако многие отметили, что женщина не имела права оскорблять ее внебрачную дочь, которая не виновата в том, в каких условиях родилась, и осудили ее за это.