Третьяк объяснил отмену молодежного чемпионата мира по хоккею

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк высказался по поводу досрочного завершения молодежного чемпионата мира-2022 в Канаде. Его слова приводит «Матч ТВ».

Специалист заявил, что отмена турнира была единственно верным выходом из ситуации. «Судьба титулов и медалей должна решаться только на льду. И если под угрозой ковида приходится прямо по ходу чемпионата отменять один матч за другим — очевидно, что титул не может быть разыгран в таких условиях», — объяснил Третьяк.

Об отмене молодежного чемпионата мира по хоккею стало известно вечером 29 декабря. Такое решение было принято из-за вспышек коронавируса в нескольких командах. В сборной России заразились два игрока, их отправили на карантин. Известно, что тест на коронавирус оказался положительным в том числе у 17-летнего Матвея Мичкова, забросившего три шайбы в двух состоявшихся матчах со Швецией и Швейцарией.

Перед завершением чемпионата стало известно и об отмене матча между сборными России и Словакии. Российской команде присудили техническое поражение со счетом 0:1. Командам США и Чехии, где также были выявлены случаи заболевания коронавирусом, также присудили технические поражения.

