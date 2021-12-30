Более 110 тысяч человек нашли работу в 2021 году благодаря службе занятости

Уровень регистрируемой безработицы в Москве вернулся к доковидным значениям и продолжает снижаться. О том, как столичная служба занятости добилась таких показателей рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Мы смело можем говорить о том, что московский рынок труда практически вернулся к показателям, которые наблюдали до пандемии. Уровень официально зарегистрированной безработицы, выросший на пике пандемии до 3 процентов, снизился в 6 раз. Только в текущем году он сократился в 3 раза и на сегодняшний день составляет 0,48 процента. Это новый рекорд за период с апреля 2020 по конец декабря 2021 года. Число предложений в агрегированной базе службы занятости больше в 2,6 раза, чем до пандемии. А число вакансий составляет свыше 400 тысяч вакансий на 35,4 тысячи безработных. Одному соискателю доступно около 10 вакансий», — прокомментировала вице-мэр.

В работе с каждым соискателем Московская служба занятости использует индивидуальный подход: учитывает его мотивацию, профессиональный опыт и компетенции. Также специалисты помогают правильно сформулировать запрос и пожелания к будущей работе, составить или скорректировать резюме под требования вакансии, делая акцент на тех качествах, которые работодателю наиболее интересны. Для этого проводится подробное интервьюирование с соискателем и тестирование его профессиональных навыков и личностных компетенций.

«Столичная служба занятости внедряет в работу все больше современных сервисов. Например, на сайте центра «Моя работа» соискатели могут подать онлайн-заявление на предоставление услуг: тестирование профессиональных и личностных компетенций, получение дополнительного профессионального обучения, помощь в открытии собственного дела и регистрации самозанятости. В 2021 году стала доступна новая онлайн-форма поиска работы на портале mos.ru. А еще, благодаря запуску ассессмент-центра, где первым партнером площадки стал Московский метрополитен, мы из почти 1,1 тысячи соискателей трудоустроили более 200 кандидатов. Всего же, с 2020 года, трудоустроилось свыше четверти миллиона человек, из них более 110 тысяч в этом году. Мы понимаем, что важным показателем любой работы является ее конкурентное преимущество на рынке. Таких результатов мы добились благодаря сотрудничеству с крупнейшими сервисами по поиску работы, привлечению большого количества работодателей с актуальными предложениями», — добавила Анастасия Ракова.

Кроме того, в службе занятости создана уникальная система «доращивания» соискателей до требований работодателя. Кандидатам, обладающим невостребованной на сегодняшний день профессией или тем, у кого был длительный перерыв в работе, специалисты предлагают пройти повышение квалификации или переобучение. Такая стратегия позволяет москвичам получить недостающие знания или сменить сферу деятельности на более востребованную.

По оценкам экспертов, 80 процентов успеха сотрудника зависит от личностных компетенций. Специалисты Службы занятости разработали ряд тренингов, направленных на обучение самостоятельному трудоустройству и развитию личностных компетенций. При помощи таких обучающих программ, соискатели могут прокачать навыки, необходимые для успешного карьерного развития: эмоциональный интеллект и коммуникабельность, основы межличностного взаимодействия, цифровые компетенции и адаптивность. Бесплатные образовательные мероприятия во флагманских центрах занятости проводятся как онлайн, так и офлайн.

Найти работу москвичам помогают крупнейший государственный кадровый оператор по поиску работы — служба занятости населения города Москвы и сайт центра занятости населения «Моя работа».

