Тренер сборной России Знарок высказался об отмене МЧМ-2022

Тренер-консультант молодежной сборной России по хоккею Олег Знарок выразил сожаление по поводу досрочного завершения чемпионата мира-2022 в Канаде. Его слова приводит РИА Новости.

Специалист заявил, что команда готовилась к турниру и была заряжена на победу. «Очень обидно, что так произошло. Нам обидно, всей команде обидно. Не знаю, что сейчас будем делать. Нам пока никто ничего не говорит», — добавил Знарок.

Об отмене молодежного чемпионата мира по хоккею стало известно вечером 29 декабря. Такое решение было принято из-за вспышек коронавируса в нескольких командах. В команде России заразились два игрока, их отправили на карантин. Известно, что тест на коронавирус оказался положительным в том числе у 17-летнего Матвея Мичкова.

Перед отменой чемпионата стало известно об отмене матча между сборными России и Словакии на МЧМ. Российской команде присудили техническое поражение со счетом 0:1. Командам США и Чехии, где также были выявлены случаи заболевания коронавирусом, также присудили технические поражения.