Путин выступит с новогодним поздравлением россиян

Президент России Владимир Путин в ночь с 31 декабря на 1 января выступит с новогодним поздравлением россиян.

Первыми поздравление увидели жители Чукотки и Камчатки. Спустя час, в 16:00 мск Новый год наступит на Сахалине и в Магадане, еще через час 2022-й встретят жители Хабаровского края и Еврейской автономной области.

Накануне, 30 декабря, Путин поздравил с Новым годом и Рождеством мировых лидеров. Поздравления от российского лидера получили глава Белоруссии Александр Лукашенко, президент США Джо Байден, лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган, генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Китая Си Цзиньпин, федеральный канцлер Олаф Шольц и президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и королева Елизавета II, а также глава Молдавии Майя Санду, президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Республики Армения Армен Саркисян и премьер-министр Армении Никол Пашинян.

В числе бывших лидеров, которые получили поздравления, оказались бывшие канцлеры Германии Ангела Меркель и Герхард Шредер, экс-премьер-министр Италии Сильвио Берлускони, бывший премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, бывший президент Франции Николя Саркози, 43-й президент США Джордж Буш, экс-премьер Японии Синдзо Абэ, а также бывшие президенты Армении Роберт Кочарян и Серж Саргсян.

Планы Путина на 31 декабря

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что 31 декабря у Путина будет «обычный полурабочий нерабочий день».

У президента нет никаких официальных и публичных мероприятий. Такой полурабочий нерабочий день президента. Полностью выходного дня не может быть у президента по определению Дмитрий Песков представитель Кремля

Новый год Путин проведет в компании родных и близких, однако во время рождественской недели частично будет работать, заявлял Песков. По словам пресс-секретаря президента, российский лидер редко проводит это время целиком как «новогодние праздники», но первые несколько дней он будет отдыхать.

При этом сам Путин пошутил, что в планирует «сидеть вместе с близкими, встречать Новый год, слушать президента».

Россияне признались в желании сидеть дома на Новый год

Ранее опрос показал, что около 65 процентов россиян не планируют куда-либо уезжать на новогодние праздники. Лишь 10 процентов участников опроса планируют отправиться в путешествие по стране, и всего лишь два процента поедут на Новый год за границу.

65 процентов россиян не планируют уезжать на новогодние праздники

Всего большинство жителей России (около 70 процентов) собирается отметить Новый год дома в кругу семьи. При этом средний возраст опрошенных старше 45 лет. Респонденты в возрасте от 18 до 25 лет признались, что будут встречать праздник вне домашней обстановки.