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Путин пошутил о своих планах на новогоднюю ночь

Владимир Путин: в новогоднюю ночь буду слушать поздравление президента

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Президент России Владимир Путин пошутил о своих планах на новогоднюю ночь в интервью Павлу Зарубину в передаче «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1», передает РИА Новости.

«Сидеть вместе с близкими, встречать Новый год, слушать президента... поздравление президента», — сказал он.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал журналистам о планах Путина на Новый год. По его словам, глава государства проведет праздник в компании родных и близких, однако во время рождественской недели частично будет работать.

Песков отметил, что Путин редко проводит это время целиком как «новогодние праздники», но первые несколько дней он будет отдыхать. В 2020 году он рассказал об аналогичных планах президента, сообщив, что тот проводит Новый год с семьей, но никогда не отдыхает полноценно.

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Майя Гавашели
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