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Стало известно о планах Путина на Новый год

Пресс-секретарь президента России Песков: Путин встретит Новый год с родными и близкими

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал журналистам о планах Владимира Путина на Новый год. ТАСС стало известно от представителя Кремля, что российский лидер традиционно отметит этот праздник в компании родных и близких.

В то же время рождественская неделя у Путина пройдет частично в рабочем режиме. Песков отметил, что президент редко проводит это время целиком «как новогодние праздники». Пресс-секретарь предполагает, что первые несколько дней глава государства будет отдыхать. «Хотя, я еще раз повторяю, у него же полностью не может быть отдыха», — заключил он.

Песков объяснил отсутствие такой возможности тем, что президент постоянно вынужден работать с документами и другими данными. «Тем более, когда такая тревожная обстановка в Европе, постоянно поступает информация по всем источникам, по всем каналам», — добавил представитель Кремля.

В прошлом году Песков сообщал об аналогичных планах президента. Он говорил, что Путин проводит Новый год с семьей, и отмечал, что глава государства никогда не отдыхает полноценно. Сам президент также заявлял, что собирается отмечать праздник дома.

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Дарья Кучерявых
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