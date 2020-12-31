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Раскрыты планы Путина на Новый год

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Владимир Путин
Владимир Путин
Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин собирается провести Новый год с родными и близкими. Планы российского главы раскрыло РИА Новости.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков до этого предположил, что президенту удастся перевести дух в праздничные дни. По его словам, Путин никогда не отдыхает полноценно. Сам президент заявлял, что собирается отмечать праздник дома.

Также ранее Владимир Путин рассказал о своем новогоднем желании после того, как сыграл в хоккей на катке у Кремля с девятилетним Димой из Челябинска. По его словам, он загадает, чтобы все были здоровы.

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