Диетолог назвала самую вредную закуску под алкоголь

Содержащие насыщенный жир продукты вреднее всего при закусывании. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказала врач-диетолог Наталья Круглова.

Речь идет о колбасах и нарезках. «Это может нарушать усвоение жиров. А поскольку алкоголь стимулирует пищеварение и работу желудка, эти продукты быстро перейдут в 12-перстную кишку, жиры не будут успевать перевариваться и это не очень хорошее сочетание», — объяснила Круглова.

Врач добавила, что растительную пищу, фрукты, овощи и рыбу можно сочетать с алкоголем. При этом важно помнить, что спиртное усиливает аппетит, поэтому стоит ограничить количество продуктов.

Ранее Круглова рассказала, что не стоит проводить разгрузочные дни после новогоднего застолья, так как это может выработать неправильное пищевое поведение и привести к очередному перееданию. Она добавила, что пока нет данных, которые подтвердили бы необходимость разгрузочных дней и голодания в таких случаях.