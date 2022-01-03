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Спорт

Карпин резко пошутил про российский футбол

Главный тренер сборной Валерий Карпин пошутил, что российский футбол на дне

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин резко пошутил про отечественный футбол. Комментарий специалиста доступен под его постом в Instagram.

Карпин опубликовал фото с отдыха. На нем специалист запечатлен во время подводного плавания. «Куда плыть? Фиг поймешь», — подписал он снимок.

Подписчики в комментариях стали шутить, что главный тренер сборной ищет на дне российский футбол. «Он там, даже искать не надо», — ответил на это Карпин.

Ранее 3 января нападающий «Ростова» Николай Комличенко описал наставника национальной команды по футболу тремя словами. «Карпин — это топ-тренер, топ-мотиватор и топ-человек», — заявил футболист. Он отметил, что у наставника национальной команды нет отрицательных сторон.

Карпин возглавил сборную России в июле 2021 года после ухода Станислава Черчесова. Сначала специалист совмещал должности в национальной команде и в «Ростове», однако вскоре ушел из клуба. Сборная России под руководством Карпина завершила отборочный турнир чемпионата мира-2022 на втором месте в своей группе. Команда продолжит борьбу за право выступить на мундиале в стыковых матчах.

Дарья Коршунова
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