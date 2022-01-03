Российский футболист описал Карпина тремя словами

Нападающий «Ростова» Николай Комличенко описал главного тренера сборной России по футболу Валерия Карпина тремя словами. Его цитирует «Матч ТВ».

«Карпин — это топ-тренер, топ-мотиватор и топ-человек», — заявил футболист. Он отметил, что у наставника национальной команды нет отрицательных сторон.

Комличенко вспомнил о работе Карпина в «Ростове». «В совместной работе нравилось, как он видел меня на поле, что от меня хотел. Что мне очень понравилось, так это то, что он открыто и предельно честно отвечал на мои вопросы. Да, он требует, но при этом делает все для нас, полностью отдается», — поделился футболист. Комличенко подчеркнул, что тренер вместе с командой разбирал тактику до мелочей, все ребята знали, кому и куда бежать.

28 декабря игрок московского «Динамо» и сборной России по футболу Арсен Захарян поделился мнением о Карпине. «Лидер», — одним словом описал 18-летний полузащитник главного тренера сборной. Захарян добавил, что считает самыми ценными советы Карпина не есть сладкое и следить за собой.

Карпин возглавил сборную России в июле после ухода Станислава Черчесова. Сначала специалист совмещал должности в национальной команде и в «Ростове», однако вскоре ушел из клуба. Сборная России под руководством Карпина завершила отборочный турнир чемпионата мира-2022 на втором месте в группе. Команда продолжит борьбу за право выступить на мундиале в стыковых матчах.